有挺韓臉書社團一夕變身挺英，國民黨總統參選人韓國瑜選辦發言人何庭歡直斥是假韓粉、1450的作法，明顯惡質地破壞社會互信，這種作法對社會不是好事。至於前青年團總團長李正皓是否該黨紀處分？黨主席吳敦義是否列不分區立委？何庭歡說，尊重黨中央決議及黨主席決定。

何庭歡上午在北辦回應媒體詢問時事。

有關臉書挺韓社團變身挺英社團。她說，這很明顯是假韓粉、也是 1450的作法，一開始創立挺韓臉書粉專或社團，卻在9月27日一夕間把顯圖及名稱都換掉，讓很多社團、很多支持者深感錯愕，是很明顯惡質地破壞社會互信。前幾天還支持韓，後來突然變這樣，好像是欺騙及玩弄支持者的心理，我們可以包容及體諒每人不同聲音及支持立場，但利用這種操弄的手法，非常嚴重地破壞人與人的互信，連國民與國民之間都沒有互信，台灣要如何團結？

至於此舉是否影響選情？何庭歡說，這已不是選不選情的問題，台灣是言論自由的社會，大家可以發表對不同政黨及候選人的看法，但那樣的作法卻造成人與人猜忌，今天加入這個社團，隔天卻得懷疑是否會遭背叛，這樣讓選舉打成這種型態，對民眾、對各參選人及政黨都不是好事。

媒體詢問有關國民黨前青年團總團長李正皓因在電視上批黨、批韓，今天下午被新北市中和區黨部考紀會約談，是否不能對韓有任何批評？何庭歡說，韓國瑜對任何批評及指教都接受，但不能容許抹黑言論，會訴諸法律途徑。她不清楚李正皓的狀況，但國有國法，家有家規，黨有黨紀，一切尊重黨中央的決議。

至於吳敦義列不分區立委？何庭歡說，不分區立委是黨主席職權，吳主席會對整體選情及佈局作最好考量，韓一切尊重黨主席。至於韓是否推薦不分區立委人選？何說：「要再了解。」

(中時 )