颱風剛過，本以為一切平安卻不想今(1)日早晨9點蘇澳唯一一座跨海大橋竟無預警坍塌，除了3艘漁船被壓垮、油罐車整台摔落等，大批的警消、海巡也立刻前往，由於蘇澳跨海大橋離海巡不遠，因此當時就有海巡直擊到大橋坍塌的瞬間，海巡人員立刻衝出去救人。
海巡釋出當時橋塌落的影片，能看見當時橋一掉落，立刻引起停靠在附近的船隻也跟著震動，兩艘停在前後的漁船還因為海波前後撞擊，得以想見橋塌下造成多大的震波。而原本要過去的白色漁船則是趕緊後退，在過程中海波仍然沒有停止。
(中時電子報)
颱風剛過，本以為一切平安卻不想今(1)日早晨9點蘇澳唯一一座跨海大橋竟無預警坍塌，除了3艘漁船被壓垮、油罐車整台摔落等，大批的警消、海巡也立刻前往，由於蘇澳跨海大橋離海巡不遠，因此當時就有海巡直擊到大橋坍塌的瞬間，海巡人員立刻衝出去救人。
海巡釋出當時橋塌落的影片，能看見當時橋一掉落，立刻引起停靠在附近的船隻也跟著震動，兩艘停在前後的漁船還因為海波前後撞擊，得以想見橋塌下造成多大的震波。而原本要過去的白色漁船則是趕緊後退，在過程中海波仍然沒有停止。
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