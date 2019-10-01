大陸今（1）日歡慶建政70周年，不過位在南方的香港抗爭行動仍未停歇，繼港警穿著便衣混入抗議群眾遭識破後，香港民眾在網路上發起「10.1全民攝衫日」活動，呼籲民眾將上衣紮進褲子裡，並捲起褲管，讓港警的喬裝行動無所遁形。

在 Instagram 查看這則貼文 Mandy So（@see_mandy）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 30 日 上午 10:18 張貼

香港《南華早報》報導，香港網友近來在網路上發起「10.1全民攝衫日」活動，該活動呼籲民眾在10月1日大陸歡慶國慶、中共建政70周年紀念這天，將上衣紮進褲子裡、褲管捲起來，該活動文宣隨後在香港社群網站上瘋傳。

香港01報導，目前已知，港民過去3個月的抗爭行動裡，港警至少3度喬裝成抗議份子混入群眾中，包括8月11日、8月31日、9月29日，這3次行動被群眾識破後，現場民眾包圍喬裝警察，其中831、929行動中，喬裝警察最終被迫對空鳴槍，導致群眾受到驚嚇四散。港警稱，開槍是因為群眾包圍無法脫身。

中共今天歡慶建政70周年，港民也發起全港六區集會，甚至發起全民攝衫日，讓港警無所遁形。將上衣紮進去的想法主要源自於1990年代香港四大天王劉德華、郭富城、黎明、張學友一張上衣全紮進褲子裡的合照，不過網友發起「攝衫」的目的，主要是讓喬裝警察更難在腰側、褲管藏手槍及警棍。

香港《明報》報導，9月30日、全民攝衫活動登場前一天，立場鮮明的港星杜汶澤已率先在個人臉書貼出攝衫照，他將軍綠色上衣紮進卡其褲，腰上還繫了一圈皮帶，造型相當爆笑。另外，為安撫那些認為將上衣紮進褲子太俗氣的網友，香港01也特地提供網美照、穿搭教學，只要謹守4大法則，稱攝衫也能甩飛土味。

(中時電子報)