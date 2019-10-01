太平洋友邦諾魯、吐瓦魯上月舉行大選，外交部積極邀訪諾魯新總統安格明（Lionel Aingimea）、吐瓦魯新總理那塔諾（Kausea Natano）。亞太司司長葛葆萱今天表示，諾魯總統預計12月訪台，吐瓦魯總理訪台時間確定後會再跟大家報告。

本月10日國慶日，友邦以及理念相近國家均派出國慶訪團祝賀。葛葆萱表示，因為國慶團人數多，為避免招待不周，因此專程安排諾魯總統與吐瓦魯總理個別來訪。諾魯總統預計12月訪台，吐瓦魯總理訪台時間確定後會再跟大家報告。

諾魯總統安格明日前在聯合國大會為我發聲，上月28日在台灣過境轉機，蔡英文總統設宴款待，並正式邀請安格明於本年稍後正式來台國是訪問，以進一步強化雙邊友好關係。

此外，外交部政務次長徐斯儉預計10月中下旬或11月上旬訪問吐瓦魯。我駐吐瓦魯大使蘇仁崇已經於上月24日拜會吐瓦魯總理那塔諾，據了解，對方也提出未來可能雙邊可以合作的計劃案。面對不斷升高的海平面持續威脅，我方先前也協助吐國建造海埔新生地，這也是未來我方可以繼續協助吐國地方。

(中時 )