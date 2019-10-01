行政院長蘇貞昌昨天前往中央災害應變中心，未料與花蓮縣無法視訊，直到苦等12分鐘後才出現影像，讓他面露不悅：「現在我要等多久」？這讓外界質疑蘇貞昌行徑是否過於霸道？對此名嘴羅友志表示：「這是日常，怎麼會當是新聞」？

名嘴羅友志回憶昔日採訪蘇貞昌時，霸道行徑早時有所聞，像是有次隨扈曾痛罵：「死蘇禿ㄟ，我縣長出門，一向是隨扈在前面開道，今天不知道那根筋不對，竟然罵我們『你走在我前面，是比我大的意思是嗎？』」，某次則是前導在車前等待，蘇貞昌在保母車就是不下來，事後才得知「因為停車位子不如他意，就在背罵了10幾分鐘才肯下車」，但有人緊接著問「可是剛剛下車滿臉笑容啊」，對此對方無奈表示：「你看他多會演？唉，做警察第一次覺得那麼沒尊嚴」。

羅友志臉書全文。（圖／羅友志oo有事找友志臉書）

對此網友也紛紛留言：「防颱大秀，當然作好作滿」、「活在哪個年代?不知道尊重二個字嗎」、「真的看不起那張嘴臉」，對此羅友志更補槍：「蘇貞昌有躁鬱症，怎麼會是新聞呢」？

(中時電子報)