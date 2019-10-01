基隆國道三號驚傳車禍，今早9點半點一輛遊覽車行經基金北向出口閘道時，駕駛疑因身體不適，試圖擦撞護欄來剎車，卻不小心撞上道路分隔水泥橋墩，駕駛受嚴重撞擊，送醫宣告不治。(許家寧攝)

基隆國道三號驚傳車禍，今早9點半點一輛遊覽車行經基金北向出口閘道時，駕駛疑因身體不適，試圖擦撞護欄來剎車，卻不小心撞上道路分隔水泥橋墩，駕駛受嚴重撞擊，送醫宣告不治。(許家寧攝)

基隆國道三號驚傳車禍，今早9點半點一輛遊覽車行經基金北向出口閘道時，駕駛疑因身體不適，試圖擦撞護欄來剎車，卻不小心撞上道路分隔水泥橋墩，駕駛受嚴重撞擊，送醫宣告不治。(許家寧攝)

基隆國道三號驚傳車禍，今早9點半點一輛遊覽車行經基金北向出口閘道時，駕駛疑因身體不適，試圖擦撞護欄來剎車，卻不小心撞上道路分隔水泥橋墩，駕駛座受嚴重撞擊，玻璃碎裂，車頭扭曲全毀，護欄欄杆插進車內，李姓駕駛當場失去生命跡象，送醫後宣告不治。

在救護人員趕抵現場時，李姓駕駛已無生命跡象，現場還殘留血跡；其中2名乘客在遊覽車撞擊橋墩時，撞擊力道猛烈，身上有多處挫傷，救護車立刻將3人送往長庚醫院搶救。警方目前已於現場採證，釐清事故原因。

回到車禍意外現場，整輛遊覽車停在匝道中線上，車輛駕駛側整個車體掀起，零件散落一地，而車內駕駛座方向盤整個位移、扭曲變形，可見撞擊力大之大，車禍發生時，整輛車撞擊到護欄，導致一根鐵管直接插入駕駛座，造成遊覽車車體嚴重毀損。

國道警方現場指出，這一起北二高嚴重車禍發生在一日上午九點半，一輛長庚醫院特約交通車，從瑞方火車站載送六名民眾前往長庚情人湖院區，不料，在下北二高基金一路交流道時，車輛失控自撞分隔島，駕駛因為傷勢過重，送醫急救仍然宣告不治，另有兩位民眾受到輕傷，至於事發真正原因，警方還在調查釐清。

目前交流道仍封閉中，下大武崙民眾請改道，車禍原因警方正調查中。

(中時 )