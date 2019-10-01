為了突破低薪困境，許多人選擇大學畢業後繼續深造，不過念研究所真的能增加起薪嗎？根據調查，在研究所18大學群中，碩士起薪最高的可達4萬5千元；不過有兩類竟意外低薪，不但常求職無門，碩士畢業後甚至跟大學畢業的起薪幾乎沒差。

根據《遠見雜誌》與104人力銀行調查，揭密碩士新鮮人實際起薪大數據，18大學群中，碩士起薪中位數最高的前五名分別是：工程、數理化學、資訊、財經、管理，工程最高可達4.5萬，數理化約有4.4萬，資訊、財經4.2萬，管也至少有4萬。分析指出，由於高科技、傳產、精密工業都很需要高階工程人才，因此工程、數理化和資訊碩士，平均可以比大學畢業生起薪多1.3至1.4萬元。

相較於高薪熱門，低薪冷門碩士則屬文史哲與運動遊憩，在18學群中吊車尾，起薪同為3.3萬元，恐與大學畢業生沒有太大差別。根據104人力銀行統計顯示，文史哲是一般企業中開缺最少的學群，導致起薪不佳。此外，值得特別注意的是，曾被視為未來新興產業的生物資源，由於台灣市場小、規模有限，碩士起薪平均也只有3.5萬不到，與藝術學群並列倒數第三低，令人大感意外。

(中時電子報)