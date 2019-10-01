為了因應米塔颱風，行政院長蘇貞昌昨赴中央災害應變中心，卻因為無法與花蓮縣災害應變中心連線視訊，怒批「要我等多久？」遭轟耍官威。對此，資深媒體人黃暐瀚認為，蘇院長可能弄錯了兩件事。

黃暐瀚在臉書提及，蘇貞昌在防災中心「再度震怒」，為了要視訊花蓮縣長徐榛蔚等了十分鐘，大發雷霆。他認為蘇可能弄錯了兩件事，首先，他說民選縣市首長，有民意基礎，是拿選民選票才能當的地方父母官，蘇雖是最高行政首長，並無民意基礎，要在行政院會中，飆罵部會首長，那別人管不著，但面對縣市首長的時候，名為「長官」，實為「工作夥伴」，不宜用「上對下」的方式去展現「酷吏形象」。

此外，黃暐瀚認為，院長視訊地方防災中心，是為了協助解決地方的需求，花蓮縣這次因為氣象局測報失準，風力、路徑都大改變，所以才在早上七點最新一報之後，急著宣布停止上班上課。

他認為，蘇院長視訊不到花蓮縣防災中心的時候，正是花蓮在全面緊急處理相關事宜的時候，與院長連線的用意，是中央要詢問地方「需要什麼幫忙」？「要不要抽水機、大機具、交通疏運」？而不是「君臨天下」、「酷吏抽查」、「耍官威」的舞台。

(中時電子報)