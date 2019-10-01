前司法院祕書長呂太郎今日就任大法官，但前公懲會委員長石木欽委由律師發函給他，指他洩密給特定媒體「排除異己」，請他「自愛自重，勿再興風作浪」，石木欽將適時委由律師對呂太郎提起民事、刑事告訴，追究呂的責任。

律師廖芳萱轉述石木欽指控，認為9月6日司法院正副院長人在國外，時任祕書長的呂太郎代理期間將新秘書長人事新聞洩漏給特定媒體，此外又提供資料給該記者，在人審會前將司法院對石木欽的調查案情鉅細靡遺地作成系列報導。

石木欽認為，這些報導內容與事實不符且詆毀他的名譽，呂太郎涉有不法操弄及洩漏應秘密之資訊予特定媒體，意圖詆毀他的名譽，且藉此影響人審會的公正客觀判斷。

律師轉述石的說法，指呂太郎屢為司法院重用，更經任命為大法官，理應以更高標準審慎其事，然竟涉有不惜以洩密特定媒體方式排除異己，以致應保密資訊頻頻外洩，而有擅自為謀、營私攬權之可議私心，此等可誅心態涉及民、刑事等責任，且貽害司法甚鉅。

(中時 )