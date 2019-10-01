深夜裡，位於廣州番禺的廣州動車段動車組存車場壯觀場面。（照片取自中新網）

大陸國慶「黃金周」登場，高鐵客流逐日攀升。為滿足旅客乘車需求，中國鐵路廣州局集團公司廣州動車段合力安排動車組檢修計畫。在檢修庫裡，隨處可見，動車組診斷工程師、地勤機械師忙碌的身影，他們對動車組開展全方位檢測、檢修，確保動車組時刻處於精良狀態。在存車場上，數十列動車組整齊擺放，蓄勢待發。

(旺報 )