陸「黃金周」登場 高鐵動車組繁忙檢修 12:122019/10/01 旺報 李鋅銅 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 「復興號」動車組整齊擺放在廣州南動車運用所檢修庫內等待檢修。（照片取自中新網） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 深夜裡，位於廣州番禺的廣州動車段動車組存車場壯觀場面。（照片取自中新網） 大陸國慶「黃金周」登場，高鐵客流逐日攀升。為滿足旅客乘車需求，中國鐵路廣州局集團公司廣州動車段合力安排動車組檢修計畫。在檢修庫裡，隨處可見，動車組診斷工程師、地勤機械師忙碌的身影，他們對動車組開展全方位檢測、檢修，確保動車組時刻處於精良狀態。在存車場上，數十列動車組整齊擺放，蓄勢待發。 (旺報 ) #動車組 #廣州 #高鐵 #黃金周 #地勤 也許您會感興趣 推薦閱讀 高鐵南延 高市府遺憾倒退嚕 04:102019/09/28 政治要聞 300萬疑雲 陳明文怒嗆：別故意酸我 14:282019/09/28 政治 陳明文怒嗆媒體 去問高鐵 04:102019/09/29 政治要聞 陸十一長假來了 10兆商機引爆 04:102019/09/30 焦點新聞 十一黃金周助攻 陸股漲勢點火 04:102019/09/30 投資理財 高鐵不是一黨選舉工具 04:102019/09/30 時論廣場 陸高寒地區最長快速鐵路 哈佳鐵路開通周年 11:592019/09/30 兩岸 葉匡時：高鐵延伸要進高雄 不如先延伸高捷 12:122019/09/30 政治 十一假期 川渝黔預計發送鐵路旅客1240萬人次 20:242019/09/30 兩岸 葉匡時主張 延伸高捷比高鐵更好 01:132019/10/01 地方新聞 兩岸熱門新聞 東風-41風頭遭搶 新航母殺手東風-100現世 - 兩岸 - 旺報 建政70週年 習近平致辭全文 - 兩岸 陸國慶閱兵殲擊機梯隊 體系作戰的「刀尖」 - 兩岸 陸國慶閱兵史上首次出現女將軍 長相曝光 - 兩岸 漸行漸遠？香港首富李嘉誠未參加大陸國慶 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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