位於蘇澳的南方澳大橋在今天早上9時倒塌，交通部長林佳龍今（1）日原在立法院備詢，隨即向立法院請假，趕往宜蘭，同步宣布交通部成立災害應變中心。

交通部表示，交通部所屬港務公司蘇澳管營運處在現場成立緊急應變小組，已有縣府、消防、港警、航港局、海巡人員進駐。交通部長林佳龍臨時向立法院請假，趕往現場協助救災。

另外，該橋外接台2戊線，交通部公路總局已提供LED車、交維設施供現場使用，經查台9線、台9丁線、台2戊線等皆車流順暢可供傷患後送使用，後續將持續配合搶救災事宜，稍早已發佈相關救援路線交管疏導訊息，並至現場協助交管事宜。

交通部指出，當年由基隆港務局委託宜蘭縣府代建，民國87年通車，現屬航港局財產，由港務公司維管。87完工移交港務局後，每年檢修，蘇澳鎮公所曾受中央政府補助做重要橋樑結構安全檢測。

交通部說，目前初步瞭解，為大橋海側橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂。事發原因尚待釐清。

交通部說，已成立災害應變中心，通知相關部會進駐，由次長祁文中、主秘陳進生主持，部長也已指示全力配合政院災防辦運作，即時通報資訊，協助救災。

(工商 )