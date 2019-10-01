今天（10/1）是國際咖啡日！全家便利商店宣布，為滿足咖啡愛好者、並支持在地小農，即日起推出「鮮乳坊小農拿鐵」，每日限量7,500杯，嚐鮮價65元，只在全家北區店舖（北北基、桃園、宜蘭、花蓮）約1,800店限定販售！

此外，全家為迎接國際咖啡日，於9月25日起至10月22日推出全台Let’s cafe任選第2杯7折、單品咖啡同品項第2杯半價，10/1國際咖啡日當天更加碼中杯單品熱美式、中杯單品熱拿鐵均一價45元，多項優惠搶攻咖啡迷。

全家表示，台灣咖啡產業興盛，喝咖啡漸漸成為消費者生活的一部份，據統計，拿鐵仍為目前消費者最愛的口味，近期鮮乳也開始訴求單一乳源，如小農鮮乳這類的產品，在市場上愈來愈受到民眾支持，因此，全家與「鮮乳坊」再度攜手合作，獨家推出「鮮乳坊小農拿鐵」，使用鮮乳坊嘉明鮮乳製成，預計每天限量供應7,500杯。

全家指出，此次「鮮乳坊小農拿鐵」選用來自雲林崙背的嘉明牧場，每天提供的直送鮮乳，加上Let’s Cafe義式濃縮咖啡，不僅品嚐得到濃醇奶香，也有滿滿咖啡香氣，全家以行動支持在地酪農戶，提供消費者另一種自然風味的新選擇，並於10/1～10/22推出「鮮乳坊小農拿鐵」嚐鮮價65元優惠（原價75元）。

(工商 )