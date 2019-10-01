國民黨立委許毓仁上午偕同產官學代表舉行「AI要前進，法規要跟進」記者會。（趙婉淳攝）

為解開人工智慧最後一道枷鎖，長期關注科技立法的國民黨立委許毓仁今天邀請產官學代表齊聚一堂，探討制定人工智慧基本法的重要性。許說，美國視推動AI為國家競爭力一部分，反觀台灣，仍缺乏AI的上位政策，至今方向不明，導致政府多頭馬車，期盼本會期盡速完成三讀。

許毓仁上午偕同厚生基金會執行長陳柏同、聯合國世衛國際醫療資訊協會會長李友專、電機電子工業同業公會游文光、台灣人工智慧發展協會理事長謝邦昌、台灣大學法律學系教授黃銘傑、理律法律事務所律師曾更瑩、鴻海永悅健康執行長陳俊嘉等人舉行「AI要前進，法規要跟進」記者會。

許毓仁說，美國、中國大陸、法國已陸續關注AI政策，唯獨台灣仍缺乏AI國家發展綱領，導致政府多頭馬車，在AI數據使用、相關開發原則、倫理道德規範等，沒有上位遵守的守則，因此他與美國國會合作，研擬人工智慧發展基本法，上會期已完成一讀，期盼這會期能盡速三讀通過，讓AI產業邁向下一個階段。

許毓仁指出法案重點，首先確定人工智慧之發展的定位，訂立發展綱領在產業界和學術界優先推動研究、發展；其次，促進產業AI化、建立AI技術應用平台，以及形成AI產業生態系。

許毓仁接著說，AI發展牽涉大規模公眾數據的使用以及實驗場域落地試驗，與公共利益牽連甚深，須制定適當的開發標準原則；再者，政府在符合開發標準原則下，應盡量滿足產業、學術界在AI研發與應用之需求；最後，建立與凝聚公眾對AI的認識與信任， 樹立人工智慧發展的基本倫理原則。

與會的謝邦昌說，台灣的Open Date位居全世界第一，此時訂定基本法絕對是適時適地，若能結合健保、財稅資料庫可望產生更多價值，如同倚天劍屠龍刀，AI技術將不斷成長，他也提醒AI商業模型有可能泡沫化，先推出不要綁住自己的法規，在看AI如何與時俱進，先求有再求好。

(中時 )