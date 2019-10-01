網路有句名言叫做「不是不報，十秒未到」，這句話真的能夠非常貼切的形容接下來的這名竊賊。昨(30)日，有一商家釋出超驚悚的監視器畫面。在影片中有一名約莫20歲左右的竊賊，在行竊完成欲逃離犯罪現場時被迎面而來的轎車攔腰撞上，瞬間45度角騰空飛起，並在空中轉了一圈後重重跌摔在地。

一名約莫20歲左右的竊賊，在行竊完成欲逃離犯罪現場時被迎面而來的轎車攔腰撞上，瞬間45度角騰空飛起，並在空中轉了一圈後重重跌摔在地。(圖/取自太陽報截圖)

據《太陽報》報導，該起事件發生在晚間六點左右，這名竊賊在被撞飛後已緊急送醫，雖然傷勢非常嚴重但不致死。

一名約莫20歲左右的竊賊，在行竊完成欲逃離犯罪現場時被迎面而來的轎車攔腰撞上，瞬間45度角騰空飛起，並在空中轉了一圈後重重跌摔在地。(圖/取自太陽報截圖)

(中時電子報)