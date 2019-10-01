行政院長蘇貞昌上任後多次在風災襲台期間，利用災變中心連線機會修理藍營縣市長，昨更在花蓮縣長徐榛蔚忙到焦頭爛額之際，隔空怒嗆「我要等多久」，遭地方質疑是報老鼠冤、耍官威。對此，今天蘇貞昌在立院備詢時面對在野黨質疑，他將責任歸咎於媒體報導，強調自己是針對機制，而非針對個人，是媒體報導畫錯重點。

蘇貞昌就職行政院長以來，每逢颱風到來，各縣市政府進入備戰狀態之際，在中央災害應變中心以電話、視訊方式，對縣市長進行隨堂考，只要有縣市政府沒能立刻接通，立刻面露不悅，包括高雄市長韓國瑜、澎湖縣長賴峰偉，都幾度遭蘇揆鎖定；反觀對待綠營縣市首長，蘇的表情則相對溫柔不少。

昨天米塔颱風來襲，換成花蓮縣長徐臻蔚當成苦主，因為昨日凌晨到上午期間，花蓮風速驟強，縣政府不得不臨時宣布停止上班上課，全面投入後續應變；未料，當花蓮縣府人員正與氣象局進行連線溝通時，蘇貞昌突然插隊要求與縣府連線，等了幾分鐘仍連線不上，氣得當著全國民眾的面狠噱花蓮縣政府「內部開會，跟我視訊會議有什麼關係？」「還要我等多久？」

面對蘇貞昌一再利用風災機會修理藍營縣市長，國民黨立委曾銘宗今在立院進行總質詢時特別說，蘇貞昌在7月修理高雄市長韓國瑜、8月責備澎湖縣長賴峰偉，昨天又出手針對徐榛蔚，根本是「救災看顏色」。

曾銘宗更說，8月8日利其馬颱風期間，當時桃園市長鄭文燦出國，結果蘇貞昌連一句質疑都沒有，卻不斷針對藍營縣市首長挑毛病，「請問縣市長是接你電話重要，還是處理地方防災重要？」

對此，蘇貞昌把問題歸咎於媒體報導說，他對徐縣長沒有一句批評，是報導畫錯重點。他強調，中央災害應變中心就是要講求快、準，但主持災害應變中心時發現時常電話打不通，所以上次針對電話、這次針對視訊檢查，不是為了針對人，「我是在建立機制、提升效率，我對徐縣長沒有一句批評，只有針對消防署。」

蘇貞昌接受媒體訪問時也強調，如果電話打不通，視訊連不上，要怎麼災害應變？最重要的是建立機制、提升效率，至於說是噹誰、釘誰、講誰，都是劃錯重點。

(中時 )