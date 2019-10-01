巴布亞紐幾內亞狀態不穩定的烏拉旺火山（Ulawun）今天清晨噴發，紅色熔岩直衝天際，迫使近日剛重返家園的居民再度撤離。

法新社報導，烏拉旺火山位於偏遠的俾斯麥群島（Bismarck Archipelago），上次噴發是在今年6月，當時有7000至1萬3000人被迫撤離。

拉布爾火山觀測站（Rabaul Volcano Observatory）助理主任伊蒂卡拉伊（Ima Itikarai）說，昨天中午出現地震活動後，烏拉旺火山在今天清晨4時30分前後開始噴發。

他表示，隨著天色漸亮，能看見滾滾火山灰雲衝向數百公尺天際，當地居民拉吉薩（Chris Lagisa）表示，他們可以聽到氣體噴湧而出和熔岩流動的聲音。

西新不列顛省（West New Britain）災害防救辦公室一名官員表示，儘管受先前火山噴發影響的大多數災民仍留在避難中心，有些已返回這座火山山腳下住家的居民則不得不再度撤離。

(中央社)