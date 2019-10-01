對於中共舉辦建政70周年大會活動及總書記習近平發表相關談話，我陸委員會今（1）日強調，中華民國作為主權國家迄今108年，並在臺灣實踐民主體制、繁榮發展。中共當局必須認識國際現實，臺灣從來不是其共和國成立以來任何時刻的一部分，「一國兩制」不是兩岸關係的處理方案、更不適用臺灣，臺灣絕不會接受。

陸委會重申，中國共產黨堅持一黨專政70年，治理理念違反民主、自由與人權價值，造成中國大陸發展風險與挑戰；其高呼團結鬥爭、偉大復興與統一，只是軍事擴張的藉口，嚴重威脋區域和平及世界民主文明。

陸委會強調，臺灣民主化已超過30多年，奉勸對岸在此時機反躬自省，及早推動民主政治改革、還政於民。中國大陸的生存發展命脈非繫於一人一黨，切勿再走回當年錯誤決策的歷史悲劇，才能真正為人民謀幸福。

陸委會還正告北京當局，政府堅定捍衛中華民國主權與臺灣民主的決心絕不動搖，欺凌威逼臺灣接受其主張將永不可能實現。

(中時 )