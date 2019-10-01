宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨海大橋1日傳出倒塌，警消人員指出，截至今天中午12時20分，有10名傷患到院，現場持續救援，10名傷者皆為男性，其中有1人為61歲的張姓男子，其他為外籍人士。

警消指出，10名送醫傷者，有2人重傷、3人中傷及5人輕傷，張姓男子身受重傷，在加護病房急救當中。

送醫名單，包括61歲張姓男子和3名外籍男子送往博愛醫院，2名外籍男子送往聖母醫院，4名外籍男子送往北榮蘇澳院區。

(中時 )