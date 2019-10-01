西螺麻糬大王冰上冰DIY片沾麻糬獲首獎第一名及網路人氣獎。（周麗蘭攝）

縣長張麗善（右六）率多名局處長出席頒獎典禮以示隆重。（周麗蘭攝）

雲林縣府第一屆雲林良品伴手禮首獎10名、禮讚獎30名、網路人氣獎1名名單。（周麗蘭攝）

雲林縣府第一屆雲林良品伴手禮頒獎典禮1日舉行，共頒發雲林良品伴手禮首獎10名、禮讚獎30名、網路人氣獎1名。

今年共有80多家業者報名100多件商品參賽，選出51件商品進入全民網路票選，吸引27萬9520筆投票，網路票選占總分比例10％；網路人氣獎由西螺麻糬大王冰上冰DIY片沾麻糬獲得1萬0078票奪得。

首獎10名為西螺麻糬大王冰上冰DIY片沾麻糬、和田順奶酪、虎尾鎮農會虎尾花生醬、100％活力舞彩胡蘿蔔汁、情人蜂蜜台灣正花期蜂蜜禮盒、古坑大埔黃金醬筍、瑞春醬油百年傳承限量禮盒組、劍湖山kucoffee掛耳式濾泡咖啡禮盒、憶兒時煙燒茶鵝、陳老爹腰果經典堅果禮盒。

禮讚獎30名則是千巧谷乳牛愛大米、斗南農會友善農耕禮盒、月光下台灣小麥禮盒、王家的魚店烏魚子禮盒、世唯鴛鴦玉露12兩、台西聚鮮冠軍大文蛤、仁和柴燒醬油禮盒、玉山鑫醬好糠、立瑞雲嶺鮮雞赤羽滴雞精、好蝦冏男社冏男鮮蝦炊粉、尚好酒品開口獅甜蜜蜜酒禮盒組、阿古力有機青仁黑豆水、品安鯛魚麵禮盒、御鼎興手工柴燒醬油、賴記昕晨苦茶油禮盒、祥圃2019究好豬戰斧豬排組、祥鳳珍傳情黑豆巧克力、許慶良幸運良人乳意禮盒、詠統金賞禮盒黑蒜＆黑蒜精、古坑特級咖啡豆精品禮盒、元長鄉農會頂級黑金剛雙饗禮盒、莿桐鄉農會裝蒜-黑蒜、雲林縣農會黑蒜綜合禮盒、順成油廠水尪水某組、嵩岳水洗咖啡豆禮盒、萬源製麵舖手工日曬蔬果麵禮盒組、虎珍堂蜜薯厚布蕾、蜜蜂故事館吉光森林蜂蜜禮盒、億昌油行黃金亞麻仁油、糧莘庇護工場黑金紅藜禮盒。

(中時 )