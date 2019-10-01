老街、文創園區是觀光的熱門景點，近年來網路不時竄起各類懶人包，讓外地旅客一睹懷舊、文青風。有鑑於觀光是國人最重要的休閒活動之一，食藥署今起陸續針對九份、金山、頭城、礁溪等特色景點及周邊的餐飲業者展開稽查，共計稽查230個列管店家，預計年底或明年初公布結果。

食藥署食品組科長周珮如表示，特色老街、文創園區都是觀光人潮聚集的場地，為維護消費者的食品安全，食藥署今日首首度啟動為期2個月的「108年文創園區及特色老街餐飲業稽查專案」，只要是列管在冊的店家（包含列管的路邊攤）都屬於稽查的範圍。

該專案展開後，將由地方衛生局派員進行稽查，稽查項目包括無食品業者登錄、產品責任險、廢棄物清理狀況、食品從業人員的衛生習慣、食品產地標示、基因改造食品標示、食材與菜單是否相符、有無誇大不實等。周珮如表示，一旦發現不合格，衛生單位將要求業者限期改善。如未改善，則視違反的項目，依《食品安全衛生管理法》開罰。

「108年文創園區及特色老街餐飲業稽查專案」自今日起啟動，稽查日期將由地方衛生局決定，預計在11月底前完成230家列管業者的稽查。周珮如表示，食藥署將在今年底或明年初於官網公告稽查結果，呼籲業者實施自主管理，以維護消費者的飲食衛生安全。

(中時 )