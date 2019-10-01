落海油罐車駕駛傷重獲救送醫。（圖／海巡署提供）

宜蘭南方澳跨港大橋今早驚傳坍塌，當時行駛在橋上的一輛油罐車，因僅差區區幾公尺沒過橋，瞬間跟著坍塌的橋面落海，一度生死不明，所幸有驚無險，被海巡2033艇救後送醫。另斷裂橋面波皮的新臺勝266漁船，已救起1名外籍漁工， 船上還2人待救，新臺勝366還則有2人外籍渔工待救，計5人受困

落海油罐車駕駛傷重獲救送醫。（圖／海巡署提供）

落海油罐車駕駛傷重獲救送醫。（圖／海巡署提供）

張姓駕駛獲救後因傷勢嚴重，轉送宜蘭羅東博愛醫院，據該院副院長林志銘表示，張男有氣胸、內出血與多處骨折，脾臟與腎臟也有內出血，將轉入加護病房作治療。

海巡署接獲南方澳大橋斷裂通報後，立即成立緊急應變中心，現場由北部分署黃分署長進駐指揮，並已派遣10055、2033及5052等3艘艇及66人投入救援行列。

署長陳國恩表示，海巡署持續挹注大量人力及物力資源投入救援任務，秉持「速度即希望 時間即生命」之原則，把握黃金救援時間，初估有14名民眾受傷。

(中時電子報)