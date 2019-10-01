主任蔡青劭筆指處為女嬰頸畸胎瘤位置。（陳淑娥攝）

4個月大陳姓女嬰右側頸部長腫瘤，因生長迅速達4.5公分，導致外觀隆起、壓迫食道與氣管，因而無法順利進食與呼吸，差點沒了性命；經梧棲童綜合醫院確診為頸畸胎瘤，切片檢查確認為惡性腫瘤，在進行達文西微創手術切除後，術後傷口小、復原狀況佳，女嬰隔天就能拔管進食。

童綜合醫院達文西中心暨耳鼻喉部主任蔡青劭表示，頸畸胎瘤多半發生在嬰幼兒，成人案例極少見，但一名26歲劉姓男子，左側頸部從小就異常隆起，有次感冒使腫塊凸起更嚴重，並壓迫到神經致手部抬高困難，確診為8公分頸畸胎瘤，使用低溫電漿刀將腫瘤移除，周邊組織並未受到傷害，切片檢查確認為惡性腫瘤，恢復良好。

蔡青劭指出，後續進行腫瘤標記檢測時，發現數值仍偏高，擔心是否有轉移復發情形，進行正子造影檢查，發現劉男患有隱睪症，且頸畸胎瘤的原發部位竟是睪丸癌，再進行切除治療後，目前已恢復正常生活，定期回診追蹤。

蔡青劭表示，畸胎瘤源自胚胎時期的生殖細胞，於母胎時期就形成腫瘤，能從腫瘤中找到不規則狀的毛髮、骨骼或肌肉細胞。然而，約95％至98％的畸胎瘤為良性，存在於卵巢或是睪丸中，僅有少數2％至5％的畸胎瘤生長於頸部，且多為惡性腫瘤。由於頸畸胎瘤少見且與淋巴管瘤難以區分，需透過核磁共振或測量絨毛膜促性腺激素指數、胎兒蛋白指數進一步確診，因頸部佈滿神經、血管與重要器官，若確診頸畸胎瘤應盡早接受治療。

蔡青劭進一步說，畸胎瘤通常在母胎時期就已形成，若原發部位為卵巢或睪丸則有9成以上機率為良性，若不幸形成於頸部，腫瘤往往生長快速，他呼籲切勿拖延治療，避免危害周邊器官與神經。

雖然頸畸胎瘤無法預防，不過現今醫學進步、手術選擇多元，若頸部有不明隆起，應儘早就醫診治，千萬別因害怕而耽誤黃金治療期。

(中時 )