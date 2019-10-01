立法院中興大樓地下一樓水管破裂 12:342019/10/01 中時 鄭任南 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 立法院中興大樓地下一樓1日發生水管破裂淹水，立委江永昌辦公室也遭殃，地上鋪滿了報紙吸水，希望盡快恢復正常。（圖文／鄭任南） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 立法院中興大樓地下一樓水管破裂 (中時 ) #大樓 #水管 #立法院 #中興 也許您會感興趣 推薦閱讀 立法院財委會下周將排純網銀專案報告 純網銀股東 私下罵聲連連 04:092019/09/27 財經要聞 湧蓮寺捐6億建慈善大樓 運動中心托老幼 16:582019/09/27 社會 陳瑞敏出任審計長同意權投票 立院表決通過 17:112019/09/27 政治 全球氣候行動台灣不缺席 立法院前冒雨完成 20:552019/09/27 生活 湧蓮寺慨捐6億 蓋慈善大樓 04:102019/09/28 地方新聞 蔡壁如對決柯建銘？柯：鯰魚效應 09:082019/09/28 政治 大樓前遭丟爆裂物 鋼珠四濺射破大門玻璃 12:082019/09/28 社會 勞動部大樓施工 50歲工人遭電擊重傷 17:212019/09/28 社會 北中南都會 颳起超級豪辦風 04:102019/09/30 財經要聞 資通電軍 擬納入情報機關 04:102019/09/30 政治要聞 政治熱門新聞 王金平恐沒下一步！傳親民黨屬意他出馬 - 政治 刷了台大畢業生是誰？面試主管起底竟是... - 政治 震怒有理？黃暐瀚直言：蘇可能弄錯兩件事 - 政治 韓國瑜選情雪崩？藍營本土派支持者竟向「他」喊話 - 政治 聽到他要參選 李佳芬：我頭皮發麻 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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