大陸慶祝建政70週年，今（1）日舉行隆重慶典，總書記習近平宣稱堅持「和平統一、一國兩制」的方針，推動兩岸關係和平發展，國民黨表示，這是繼今年元月二日講話之後，再度觸及對台工作方針，遺憾的是習近平似乎沒有體察到九個月來兩岸形勢的變化！當前世局詭譎多奇，國人同胞處驚莫變，惟宜有更深一層的體會。

國民黨指出，中共自1978年11屆3中全會奉行改革開放，以此為分水嶺，迄今其政治經濟制度，已經形成了一種新型架構，既不同於計畫時期，亦有別於經典的西方資本主義制度。目前中國大陸已經是與全球180多個國家有經貿往來的世界第二大經濟體，從地緣政治和區域整合的角度觀之，要切割兩岸關係談何容易！

國民黨質疑，蔡政府欲斷絕經貿往來要付出什麼代價？有無替代方案？都必須負責任地向人民說清楚、講明白，而不能只是一味堅持意識形態，操弄民粹，耍嘴皮子，帶領群眾高喊抗中、反中甚或仇中！

國民黨說，回顧過往的這70年，兩岸從軍事衝突、僵持對峙，到和平交流，從兵荒馬亂、發展經濟，到福國利民，雙方更應該珍惜兩岸和平交流交往的現狀，而對於此一得來不易的互惠雙贏成果，主政者尤應堅持人民為先，正視現實，講信修睦，確保台海的和平穩定與繁榮發展。

國民黨表示，本黨是走中道路線的政黨，恪遵中華民國憲法及增修條文暨相關法律，處理兩岸間人民權利義務關係及其他事務。1992年11月與陸方達成「兩岸都堅持一個中國的原則，但是對於它的涵義，雙方同意用口頭聲明方式，各自表達」的共識，推動兩岸交流，促進雙贏互利。由上可知，九二共識的出現有其歷史根據，且不等同一國兩制。國民黨不贊成一國兩制，也不認同蔡英文總統刻意將九二共識抹紅成一國兩制。

國民黨說，現今的政策綱領中明定「確保和平穩定發展的兩岸」，並宣示贏回政權後，將秉持過去執政經驗，重新帶領臺灣回到兩岸和平發展的道路。亦即在堅決不接受一國兩制，反對台獨，主張「一中各表的九二共識」基礎上，推動兩岸交流，致力於讓台灣安全，人民發大財。

(工商 )