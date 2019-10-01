碰！基隆又傳車禍 駕駛嚇傻 12:412019/10/01 中時 吳康瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 基隆市再傳車禍，今早11點多一輛自小貨車行經基金三路時，由於不熟悉當地路況，轉彎幅度拿捏不慎，整輛貨車翻倒，現場貨物撒落，所幸無人傷亡。(摘自基隆人社團) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市再傳車禍，今早11點多一輛自小貨車行經基金三路時，由於不熟悉當地路況，轉彎幅度拿捏不慎，整輛貨車翻倒，現場貨物撒落，所幸無人傷亡。(摘自基隆人社團) 基隆市再傳車禍，今早11點多一輛自小貨車行經基金三路時，由於不熟悉當地路況，轉彎幅度拿捏不慎，整輛貨車翻倒，現場貨物撒落，所幸無人傷亡。(摘自基隆人社團) 基隆市再傳車禍，今早11點多一輛自小貨車行經基金三路時，由於不熟悉當地路況，轉彎幅度拿捏不慎，整輛貨車翻倒，現場貨物撒落，所幸無人傷亡。 卡車翻覆位置於內線道，大武崙派出所也派員協助現場指揮交通，以避免來往行車，閃失撞上。嚇傻的貨車駕駛在翻覆後，爬出毫無傷亡，並向趕來員警解釋自己是不熟悉路況，才導致車禍。警方也提醒行車用路人，再行經不熟悉區域時，請務必放慢速度，安全為上。 (中時 ) #車禍 #貨車 #現場 #駕駛 #路況 也許您會感興趣 推薦閱讀 南臺灣規模第一 現場送驚喜 04:102019/09/27 產業特刊 吊貨車吊臂未收 扯斷兩根電線桿 14:422019/09/28 社會 大車交通事故多 警提醒遠離視覺死角及內輪差陷阱 20:412019/09/28 社會 恐怖！嘉義聯結車撞2車再衝入民宅 車頭全毀 08:122019/09/29 社會 陸高速公路重大車禍！遊覽車爆胎衝撞對向車 36死 11:342019/09/29 國際 關懷運將！中市成立關懷服務據點 20:302019/09/29 生活 全台走透透 好評再加場 04:102019/09/30 產業特刊 哈孝遠扮雪寶變行動蒸籠 04:102019/09/30 娛樂新聞 何韻詩潑漆案 嫌犯上午移送檢調 11:052019/09/30 社會 騎士酒駕撞貨車 貨車肇逃反挨告 16:462019/09/30 社會 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 南方澳大橋斷 工程界人士：疑人為疏失致鋼構接頭損壞 - 社會 驚悚！南方澳跨港大橋坍塌瞬間 油罐車從橋面摔落起火！ - 社會 獨家曝光》空中直擊南方澳漁港坍塌現場 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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