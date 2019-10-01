基隆市再傳車禍，今早11點多一輛自小貨車行經基金三路時，由於不熟悉當地路況，轉彎幅度拿捏不慎，整輛貨車翻倒，現場貨物撒落，所幸無人傷亡。(摘自基隆人社團)

基隆市再傳車禍，今早11點多一輛自小貨車行經基金三路時，由於不熟悉當地路況，轉彎幅度拿捏不慎，整輛貨車翻倒，現場貨物撒落，所幸無人傷亡。(摘自基隆人社團)

基隆市再傳車禍，今早11點多一輛自小貨車行經基金三路時，由於不熟悉當地路況，轉彎幅度拿捏不慎，整輛貨車翻倒，現場貨物撒落，所幸無人傷亡。

卡車翻覆位置於內線道，大武崙派出所也派員協助現場指揮交通，以避免來往行車，閃失撞上。嚇傻的貨車駕駛在翻覆後，爬出毫無傷亡，並向趕來員警解釋自己是不熟悉路況，才導致車禍。警方也提醒行車用路人，再行經不熟悉區域時，請務必放慢速度，安全為上。

(中時 )