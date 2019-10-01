鴻海創辦人郭台銘宣布不選總統後，網路上的郭粉開始號召改挺蔡英文總統，下架國民黨。對此，永齡基金會副執行長蔡沁瑜今天再度強調，這種說法邏輯不通，郭台銘一直以來主張下架蔡政府，支持蔡英文是「不可能的」，這種說法是「惡意傳播謠言，邏輯不通，胡說八道，胡言亂語。」

蔡沁瑜也透露，初選過後親民黨主席宋楚瑜有來聯繫要見面，不過當時因為彼此都忙，沒有時間，現在郭台銘無黨一身輕，不排除可以見面聊聊。對於明年選戰郭台銘會支持哪個總統候選人？蔡沁瑜表示，要等全部登記確定之後，郭台銘會再來考慮誰與他理念相近。

儘管總統候選人要支持誰尚未決定，但郭辦正密切與民眾黨協調立委提名與競選相關事項。包括那些選區要提名，那些選區給民眾黨提名，郭台銘對於要站台哪些民眾黨候選人也會做初步篩選，主要是選擇年輕、認同郭台銘理念的候選人，這一兩天內就會開始合拍定裝照。

對於外傳郭陣營將砸3億元輔選立委，蔡沁瑜表示，郭台銘也知道光用錢無法勝選，因此金額非考量的重點，反而是郭台銘願意支持，不論是透過看板或者站台的模式，相信這才是最大的資源。

(中時 )