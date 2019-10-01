受網購電商崛起、閱讀電子書等消費習慣改變，實體書店漸漸不敵網路，近期不少老字號書店紛紛歇業，但也有業者從中看到商機，台中日曜天地OUTLET連續三年舉辦回頭書特賣，這次集結15萬本回頭書，祭出超低折扣全面6本500元，10月4日首日更加碼送出限量100名200元購物金，業者坦承雖然微利，但年年業績成長。

儘管閱讀的方式越來越多樣化，但翻閱實體書的閱讀習慣仍受到大部分書迷的喜愛，為讓廣大書迷再次感受翻閱實體書的閱讀魅力，重拾與書店的種種回憶，日曜天地特別邀請知名書店「金石堂」與大型出版社「時報出版」首度聯手出擊，除了有文學、旅遊、生活等書籍之外，小孩最愛的繪本、故事書、文具等等全都應有盡有，而熱門新書一律79折起，種類相當豐富。

開賣首日也祭出千元購物金，於10月4日11：30舉辦瘋狂疊書樂，只要在指定時間內將書籍疊至最高即可獲得千元購物金！歡迎各界疊書好手至官方粉絲專頁報名參加！

(中時 )