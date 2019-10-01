◎南方澳大橋斷 疑人為疏失

蘇澳當地知名地標的南方澳漁港跨海橋，在今日上午驚傳崩塌，目前傷亡情況不明，工程界人士觀看過橋塌過程影片後指出，應該是鋼纜接頭鬆脫破壞所致。但卡榫接頭鬆脫原因，有可能是受到海風鏽蝕、也可能是未定期巡檢補強，「人為疏失」恐是導致橋梁斷裂的主因，詳細事發原因仍待調查釐清。

◎南方澳大橋塌 8漁工受困

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳跨海大橋，在今天（1日）約9時傳出倒塌，一輛油罐車當時正在過橋，瞬間跟著橋面跌落下方，並被橋上方的雙叉壓住，起火燃燒冒出陣陣濃煙；另有多艘漁船也遭壓毀，多名外籍漁工受困。

◎潑漆者交保 蘇揆轟法官對百姓殘忍

中華統一促進黨成員胡志偉向港星何韻詩潑漆後，目前已被裁定交保。對此，行政院長蘇貞昌今赴立院備詢時，特別就此事抨擊，全民認為輕縱罪犯是傷害社會、對惡毒慈悲是對善良百姓殘忍，他在國會公開呼籲，希望執法者應該知道社會期待。

◎強盜性侵逃19年 一滴血捉到他

20年前新竹市一名16歲女高中生遭強盜性侵，嫌犯逃亡多年，3年前因另起竊案，警方從牆上遺留的指紋和一滴血比對出身分，才逮捕到逃亡19年的惡狼邱瑞文，一審將邱男判刑13年6月，二審認為不成立累犯加重刑責規定改判13年，最高法院駁回上訴定讞。

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(中時電子報)