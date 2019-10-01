民間遊行方隊中的台灣彩車。（央視畫面截圖）

大陸今天舉辦建政70周年大會慶祝活動，其中有一項彩車遊行，各省市都有一輛，最後三輛壓軸的，分別是香港、澳門、台灣。

當香港和澳門彩車通過司令台時，鏡頭特別切換到天安門城樓上的香港特首林鄭月娥和澳門特首賀一誠。

雖然台灣方面沒有人出席這場活動，但主辦單位還是幫台灣安排了一輛彩車，上面還有一位三太子在唱唱跳跳，接著鏡頭則是切換到天安門城樓上，中共總書記習近平對著台灣彩車揮手致意。

(中時 )