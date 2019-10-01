陸70年慶典 安排一輛台灣彩車 12:532019/10/01 中時 藍孝威 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 民間遊行方隊中的台灣彩車。（央視畫面截圖） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 民間遊行方隊中的台灣彩車。（央視畫面截圖） 大陸今天舉辦建政70周年大會慶祝活動，其中有一項彩車遊行，各省市都有一輛，最後三輛壓軸的，分別是香港、澳門、台灣。 當香港和澳門彩車通過司令台時，鏡頭特別切換到天安門城樓上的香港特首林鄭月娥和澳門特首賀一誠。 雖然台灣方面沒有人出席這場活動，但主辦單位還是幫台灣安排了一輛彩車，上面還有一位三太子在唱唱跳跳，接著鏡頭則是切換到天安門城樓上，中共總書記習近平對著台灣彩車揮手致意。 (中時 ) #台灣 #香港 #澳門 #陸70年慶典 也許您會感興趣 推薦閱讀 美擬挺港法案 陸：挑戰一國兩制 04:092019/09/27 話題觀察 羅冠聰：港人爭取的是真正的民主與自治 10:152019/09/27 兩岸 美中新冷戰開打！謝金河：台灣恐被掃到颱風尾 18:302019/09/27 財經 香港台灣化 大陸香港化 04:092019/09/28 論壇廣場 聲援台港大遊行 韓競辦：支持香港民眾追求自由民主 18:522019/09/29 政治 高雄聲援香港晚會 逾5000人到場靜坐 19:552019/09/29 政治 陸企海外融資管道恐陷困境 04:102019/09/30 論壇廣場 歷史終將打臉史明們的狂想曲 04:102019/09/30 時論廣場 香港時代革命戰場也在台灣？ 網友：只關心不介入 00:012019/10/01 政治 澳門金蓮花廣場辦十一升旗禮 逾600人出席 11:492019/10/01 兩岸 兩岸熱門新聞 東風-41風頭遭搶 新航母殺手東風-100現世 - 兩岸 - 旺報 港千人銅鑼灣起步 表達對政府不滿 - 兩岸 陸國慶閱兵殲擊機梯隊 體系作戰的「刀尖」 - 兩岸 陸高溫超導技術 磁浮列車發電都可用 - 兩岸 - 旺報 陸70年慶典 安排一輛台灣彩車 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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