自美國眾議院通過對總統川普的彈劾調查後，「通烏門」在政壇持續發酵，川普不僅先前嗆協助舉發通烏門的「吹哨者」根本是間諜與叛國罪，現更直指應以叛國罪逮捕眾議院情報委員會議長主席席夫，而席夫也指責川普上週在聽證會公開與烏克蘭總統對話是「拙劣模仿」，根本是捏造好的典型犯罪詐欺。

綜合外電報導，一名吹哨者舉報，川普7月曾致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），敦促他調查美國前副總統、目前民主黨總統候選人熱門人選之一的拜登（Joe Biden）及其兒子韓特（Hunter Biden），否則停止軍援。然而，川普此舉備受爭議，也促使美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）上週宣布對川普啟動彈劾調查。

據美媒《CNBC》報導，川普在推特上表示，眾議員席夫（Adam Schiff）非法編造了一份虛假可怕的聲明，假裝這是我給烏克蘭總統打電話時最重要的部分，並向國會和美國人民大聲宣讀了它，「這和我在電話裡所說的毫無關係。能以叛國罪逮捕他嗎？」。他在另一則推特上強調，「烏克蘭總統說我沒有對他施壓，結案！」

報導指出，川普先前也曾用「叛國罪」、「間諜」等字眼形容站在吹哨者一邊的人。川普先前在一場與美外交官間的私人早餐會上表示，吹哨者「那人根本沒看過整份報告，沒親自聽過通話內容，只聽了一些內容就擅自下定論，他們根本就是間諜」，「我想知道給吹哨者情資的這個人是誰，因為那種行徑幾近間諜」。

此外，「通烏門」也延燒到美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）身上。《華爾街日報》（Wall Street Journal）指出，當天和澤倫斯基通電話的不只川普一人，蓬佩奧也在電話上。蓬佩奧曾公開表態支持川普要求烏克蘭調查拜登貪腐一案，稱「美國人必須知情」。

(中時電子報)