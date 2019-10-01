這次北京「十一」閱兵中，除了眾所矚目的首次亮相東風-41戰略核導彈之外，也有多種輕型武器首次曝光。在這次閱兵方隊中，由北部戰區海軍抽組的艦艦/潛艦導彈方隊中，展示了最新型潛射、艦射反艦巡航導彈鷹擊-18/18A。此型導彈讓中共海軍艦艇在海戰中的威懾力量更進一步，尤其是在南海與東海情勢日漸緊繃的狀態下，新型反艦武器的推出有更大的現實意義與針對性。
據《解放軍報》官方微博帳號「軍報記者」報導，這次由北部戰區海軍方隊展示的武器是大陸自行研製的新型潛射、艦射反艦巡航導彈鷹擊-18/18A。這型導彈具有射程遠、威力大等特點，是人民海軍對敵威懾的反艦武力中堅。
該方隊負責人接受採訪時表示，鷹擊-18(艦射型)與鷹擊-18A(潛射型)反艦導彈是中共海軍反艦武器發展的一個縮影，標誌著海軍反艦能力的提升，其特殊造型、作戰能力意味著海軍導彈發射更趨於多樣全面。
報導說，負責方隊抽組任務的北部戰區海軍，是一支有著光榮傳統的部隊，曾先後組建中共海軍第一支驅逐艦部隊、第一支潛艇部隊、第一支岸導部隊、第一支艦載機部隊等10餘個「種子部隊」，創造了「小艇打大艦」經典戰例，完成首次環球航行、首次水下發射運載火箭等重大任務。
文章來源：新型反艦巡航導彈鷹擊18A首次公開亮相
(中時電子報)
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