位於蘇澳的南方澳大橋在今天早上9時倒塌，交通部長林佳龍今（1）日原在立法院備詢，隨即向立法院請假，趕往宜蘭，同步宣布交通部成立災害應變中心。

交通部表示，交通部所屬港務公司蘇澳管營運處在現場成立緊急應變小組，已有縣府、消防、港警、航港局、海巡人員進駐。交通部長林佳龍臨時向立法院請假，趕往現場協助救災。

另外，該橋外接台2戊線，交通部公路總局已提供LED車、交維設施供現場使用，經查台9線、台9丁線、台2戊線等皆車流順暢可供傷患後送使用，後續將持續配合搶救災事宜，稍早已發佈相關救援路線交管疏導訊息，並至現場協助交管事宜。

對該橋的興建歷史，交通部指出，南方澳大橋位於蘇澳港轄區內，是由省府建設基金專案補助由宜蘭縣政府農業局代辦施工，於87年底完工驗收，工程經費約2.7億，隨即交由蘇澳港務分局維管。101年成立港務公司後即產權移交航港局，仍由港務公司辦理維管。

對於保養維護情況，交通部說明，該座橋樑建成至今已約21年，港務公司每年都有進行保養維護(油漆,欄杆，伸縮縫，路面)，105年由宜蘭縣政府委託健行科技大學做橋樑檢測，相關改善建議事項，港公司也已陸續辦理完成改善在案，106、107年改善約投入1000萬元，包含混泥土修復、鋼筋除鏽、落水管修復、角鋼伸縮縫更換等檢測報告書建議事項。

交通部說，目前初步瞭解，為大橋海側橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂。事發原因尚待釐清。交通部說，已成立災害應變中心，通知相關部會進駐，由次長祁文中、主秘陳進生主持，部長也已指示全力配合政院災防辦運作，即時通報資訊，協助救災。

(工商 )