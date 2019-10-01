蘇澳當地知名地標的南方澳漁港跨海橋，在今日上午驚傳崩塌，港務公司表示，該座橋樑建成至今已21年，每年均有進行油漆、欄杆、伸縮縫、路面等的保養維護。交通部表示，今日凌晨發生地震，宜蘭縣南澳最大震度4級，尚須確認是否與斷橋有關，目前傷患共計9人均已送醫。另運安會將立案調查，釐清該案是否與地震有關。

港務公司基隆分公司總經理劉詩宗表示，蘇澳管營運處已在現場成立緊急應變小組，他說，平常均會進行橋面小幅度檢修，對規模的全面檢修最近一次預訂是明年進行，目前港務公司正在清查該橋過去的維護保養、檢修狀況、養護紀錄等。

交通部初步瞭解，該案為大橋海側橋墩坍塌，導致橋體向下掉落斷裂。事發原因尚待釐清。因氣象局回報，今日凌晨1時54分發生芮氏規模3.8地震，宜蘭縣南澳最大震度4級，尚需確認是否與斷橋有關。

運安會今也已派員至現場了解狀況，分為公路、水陸兩組調查小組，將會立案調查，確定斷橋原因。主委楊宏智說，此案造成傷亡主要是因為油罐車行經時橋樑斷裂，導致油罐車起火，使港區內橋樑下方的人員受傷，因此運安會除調查橋樑外，油罐車起火等狀況都會一併了解。

交通部表示。該橋當年由基隆港務局委託宜蘭縣府代建，87年通車，工程經費約2.7億，現屬航港局財產，由港務公司維管。87完工移交港務局後，每年檢修，蘇澳鎮公所曾受中央政府補助做重要橋樑結構安全檢測。

而該座橋樑建成至今已約21年，每年都有進行油漆、欄杆、伸縮縫、路面等保養維護，2016年由宜蘭縣政府委託健行科技大學做橋樑檢測，相關改善建議事項，港公司也已陸續辦理完成改善在案，2017年到2018年改善約投入1000萬，包含混泥土修復、鋼筋除鏽、落水管修復、角鋼伸縮縫更換等檢測報告書建議事項。

(中時 )