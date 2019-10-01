行政院政務委員唐鳳今天跟華府高階官員美國國務院東亞和太平洋事務局副助理國務卿費德瑋會面，費德瑋向來關切美中台問題，並曾說美國非常擔憂北京會干預台灣選舉。知情人士說，唐鳳此行能與費德瑋會面，並將合照放上臉書，公開程度相當罕見。

台灣明年將舉行總統大選，日前在兩岸競合中，台灣才被連斷兩個邦交國索羅門及吉里巴斯。唐鳳與費德瑋會面是否有觸及相關議題引起關切。唐鳳則在臉書中說，很高興今天在華府和國務院「全球參與中心」（GEC）首席副協調人基馬格 Daniel Kimmage 及亞太局副助卿費德瑋（Jonathan Fritz）見面。「費副助卿還教了我幾句他學會的韻文」！

值得注意的是，費德瑋7月在傳統基金會論壇中曾說，美國非常擔憂外國對手企圖干預選舉，美台正尋求合作方式，防止外界干預台灣選舉。

唐鳳前往美國是應外交部的邀請，前往美國紐約參加聯合國大會開議期間周邊活動並順道訪問華府。

唐鳳今天在臉書也貼出與費德偉及國務院全球參與中心首席副協調人基馬格的合照，據了解，三人就如何防制假訊息及因應假訊息交換意見。唐鳳幕僚表示，美國國務院全球參與中心是近期針對防制假訊息而新成立的政府單位，唐鳳4月訪問華府時就已經訪問過全球參與中心。

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(中時 )