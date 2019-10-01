台中市議員楊正中、張瀞分1日聯合舉行記者會，針對台中市107年審計報告提出強烈不滿，抨擊106年至107年梧棲、龍井、潭子區公所皆有違反預算法，挪用預算用來幫林佳龍競選連任，審計處未盡審計之責，該追繳必須追回；台中市審計處副處長楊美冠，該處依法執行中。

楊正中議員說，早在106年審計報告就已指出梧棲區公所應減列「未編列預算之採購及參訪活動」204萬5942元、龍井區公所應減列「未編列預算之採購」2萬7500元；去年他已在議會質詢時任潭子區長劉俊信，顯示該項違法用預算情事已久。

楊正中指出，在107年審計報告中，梧棲區公所應減列「與預算用途不符之參訪活動支出」71萬7320元，潭子區公所應減列「與預算用途不符之參訪活動支出」31萬2660元。審計處只剔除106年梧棲區公所不當支出之89萬，還有115萬至今仍未追繳。

張瀞分表示，審計處應是政府單位防弊的最後一道牆，但審計報告卻是輕描淡寫。違法的支出、不對的事項理應提出糾正，才能讓公務人員有遵循的方向，但這次審計處卻高高舉起、輕輕放下，未盡審計的責任，對於日後行政執行方面，會讓公務人員無所適從。

台中市審計處副處長楊美冠說，全案已移送法務部行政執行署台中分署強制執行，已先行扣押89萬4000元繳庫，其他部分亦依法持續追蹤列管處理中，並未結案；絕對不會有議員質疑的高高舉起、輕輕放下的情形，全案正依法追蹤列管辦理中。

(中時 )