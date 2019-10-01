前促轉會副主委張天欽任內因「東廠打侯論」發言不當請辭，監委高鳳仙、楊美鈴認為張向媒體放話制定除垢法，劍指去年參選中的侯友宜，還謔稱促轉會升格為東廠，違失事證明確，今天上午在審查會中提案彈劾，會中以12比0通過彈劾。

前促轉會副研究員吳佩蓉去年向媒體爆料錄音檔，指張天欽2018年8月24日在會議中，抨擊競逐新北市長的侯友宜「就是轉型正義最惡劣的例子」，並說「這個如果沒有操作很可惜」，震撼政壇，張事後請辭獲准。

監委高鳳仙、楊美鈴上午於監察院審查會中提案彈劾張天欽，會中無異議通過，投下成立的監委有瓦歷斯‧貝林、趙永清、林盛豐、陳慶財、仉桂美、江綺雯、江明蒼、方萬富、林雅鋒、王幼玲、章仁香、劉德勳，沒有人投不成立票。

監委指出，時任促轉會副主委的張天欽本應超出黨派以外依法獨立行使職權，於任職期間不得參加政黨活動，嚴守行政中立，然任內竟對媒體釋放促轉會將制定除垢法的不實訊息，引導媒體報導劍指侯友宜。

監委說，為推動除垢法，張天欽意圖以侯友宜為轉型正義最惡劣的例子，對民進黨立委餵威權題，以民進黨立委為側翼，讓除垢法及侯友宜等相關議題在促轉會、立法院、中選會中燃燒，並謔稱促轉會升格變東廠，重創促轉會的聲譽，違失事證明確，因此依法提案彈劾。

(中時 )