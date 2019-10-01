中港高中蔡芳玲獲師鐸獎殊榮，由蔡英文總統親自頒獎。（中港高中提供／陳淑娥台中傳真）

台中市中港高中老師蔡芳玲，是學校創校以來首位榮獲師鐸獎，她奉獻教職長達23年，每天在校時間超過13小時，包括上課、備課、陪伴夜讀等，她還堅持中午幫孩子打菜，自始至終秉持「愛、陪伴與快樂學習」的教育理念。

校長周文松指出，蔡芳玲來自雲林鄉下，國小時立定「長大要當老師」，擔任教職後，用心投入班級經營，繼107年品德教育推動典範標竿高中組「班級經營類」金質獎後，今年更榮獲教育部108年度師鐸獎。

周文松說，芳玲老師每天在校時間超過13小時，除上課、備課、陪伴夜讀外，從101年起還帶領學生從事「IEYI世界青少年發明展」課程暨參賽，106年拿到台灣唯一一隊「團隊貢獻獎」。她認為「孩子只是欠栽培！想給偏鄉孩子『我可以』的體驗和能力」。

「愛、陪伴與快樂學習」是蔡芳玲的教育精神及理念，她說，沒有「問題學生」，只有「有問題的」學生；「問題學生」是標籤，而「有問題的學生」就是來到面前的孩子，有些是課業遇到問題的、有些是生活遇到困難的、而有些是生命突然卡關的。

蔡芳玲每天中午到教室幫學生打菜，化身為餵飽一大群高中生的「菜」媽媽，他說，這是一天中最開心的時光，因為打菜時，可以和全班每個孩子都接觸到，很少有人會拒絕關心。

蔡芳玲說，她想當一個讓自己心安，尤其是領到「退休畢業證書」後仍能安心走下半輩子的老師，她相信，愈給只會得到愈多！學務主任王志裕表示，芳玲老師18年來擔任導師不間斷，把學生當自己小孩看待，在班級經營專業上值得大家學習。

(中時 )