雲林縣長張麗善宣布動用第二預備金補助豬農消毒水防非但豬瘟。(許素惠攝)

雲林縣防疫滴水不漏，加強向豬戶宣導防範非洲豬瘟。(許素惠攝)

雲林縣府防疫滴水不漏，繼動用第二預備金補助農民針對秋行軍蟲噴藥後，雲林縣長張麗善上午又宣布以第二預備金補助豬農消毒水，嚴防非洲豬瘟。

縣農業處在土庫鎮農會舉辦防範非洲豬瘟宣導，張麗善指出，非洲豬瘟疫情嚴重，目前亞洲已有韓國、大陸、越南等10國家淪陷，台灣周圍國家除了日本全都是疫區，更顯得四面楚歌，更應加強防範，否則一旦爆發蔓延，將重挫國內養豬產業，尤其雲林是全國養豬第1大縣，受傷會更重。

張麗善表示，為了嚴密防疫，她上任就宣布禁止廚餘養豬，把廚餘做成有機肥，免費供縣民索取，第1波1萬包未久就被索取一空，也讓豬隻得到最安全的防護，希望各豬農都能配合公部門相關政策做好防疫工作。

縣農業處長魏聖得指出，東南及東北亞國家都深陷非洲豬瘟內，是台灣豬肉重返國際市場的很好機會，如果能做到滴水不漏，回到日本市場的機會很大。

縣動植物防疫所長廖培志說，縣府動用預備金購買了消毒水，農戶可向各鄉鎮市公所免費領取，加強消毒，如果有病死豬一定要送化製廠。

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(中時 )