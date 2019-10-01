設計南方澳大橋 亞新工程：副總已到場 13:082019/10/01 中時 張睿廷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 記者實地走訪負責設計南方澳跨港大橋的亞新工程顧問股份有限公司，員工面對訪問三緘其口，僅低調表示，高層都已到現場勘驗，詳細內容他們並不清楚。(張睿廷攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭南方澳跨港大橋今日(1號)上午9點多驚傳斷裂意外，傳出多人受困。記者實地走訪汐止東科大樓，想訪問負責設計跨港大橋的亞新工程顧問股份有限公司，但員工面對訪問三緘其口，僅表示，公司副總已趕往現場，橋樑斷裂原因需要實際勘驗後才能得知。 公司員工受訪時低調表示，跨港大橋是23年前建造的，許多員工當時還沒進公司，對工程狀況也不清楚，詳細內容還需等高層到現場勘驗後統一回應。 (中時 ) #大橋 #公司 #工程 #現場 #勘驗 也許您會感興趣 推薦閱讀 兩岸高鐵關鍵點 平潭公鐵橋貫通 04:092019/09/27 話題觀察 韓國瑜民調慘輸 洛杉基爆真相？ 08:232019/09/28 政治 世界第二座單鋼拱橋 象徵「一生一世」南方澳大橋垮了 10:422019/10/01 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ 11:162019/10/01 社會 南方澳跨海大橋倒塌 漁民：長期載運消波塊 11:262019/10/01 社會 上市公司法說會 2日由志信開跑 11:222019/10/01 財經 恐怖！海巡直擊橋塌瞬間 彷彿地震來襲 11:542019/10/01 社會 打開台灣斷橋史 30多年來這5座最驚魂！ 13:062019/10/01 生活 南方澳大橋大坍塌 交長緊急成立應變中心 12:502019/10/01 生活 斷橋與地震有關？運安會將立案調查 12:472019/10/01 生活 生活熱門新聞 南方澳大橋塌 台大教授眼尖揪：這地方壞了 - 生活 米塔吹垮南方澳大橋？氣象局曝昨天風雨程度 - 生活 打開台灣斷橋史 30多年來這5座最驚魂！ - 生活 米塔快速北移 氣象專家：台灣很幸運 - 生活 根本絕命終結站！南方澳大橋瞬間崩塌畫面網怕爆 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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