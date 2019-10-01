宜蘭南方澳跨港大橋今日(1號)上午9點多驚傳斷裂意外，傳出多人受困。記者實地走訪汐止東科大樓，想訪問負責設計跨港大橋的亞新工程顧問股份有限公司，但員工面對訪問三緘其口，僅表示，公司副總已趕往現場，橋樑斷裂原因需要實際勘驗後才能得知。

公司員工受訪時低調表示，跨港大橋是23年前建造的，許多員工當時還沒進公司，對工程狀況也不清楚，詳細內容還需等高層到現場勘驗後統一回應。

(中時 )