大陸國家主席習近平今早於大陸國慶70周年典禮上，針對兩岸發表談話，民進黨發言人薛呈懿表示，習主席一再片面要台灣接受一國兩制、和平統一，卻未曾顧及台灣2300萬人民的意願，台灣已經建立自己的民主制度，因此習近平的談話，台灣人民是無法接受的。

習近平提及，「要堅持和平統一、一國兩制的方針，保持香港、澳門長期繁榮穩定，推動海峽兩岸關係和平發展，團結全體中華兒女，繼續為實現祖國完全統一而奮鬥。」

薛呈懿指出，中國上個月如何粗暴奪我兩個邦交國，而年初習近平針對台灣的談話，雖不斷以和平字眼包裝對台策略，但也表示不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項。這樣的一貫文攻武嚇做法，根本無法收買台灣人心。

薛呈懿強調，香港主權移交中國22周年，一國兩制已盡失民心，香港大量人民走上街頭爭取權利，卻被國家還以暴力相向，被迫奔走國際尋求奧援，不知這是什麼樣的一國兩制執政成果？我們希望中國能接受更有建設性的務實對話，不要再一廂情願提出一國兩制的藥單，過去70年台灣人不需要，未來也不會需要。

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(中時 )