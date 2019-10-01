西南交通大學軌道交通實驗室9月在四川國際科技博覽會中展示高溫超導磁浮列車，引發各界關注。

高溫超導科學的應用是目前最尖端的研究項目之一，它是具有相對高臨界溫度的物質在液態氮環境下所產生的現象，醫院的核磁共振、高能加速器等都是這項技術的重要應用。2012年發現「上帝粒子」的歐洲核子研究中心大型強子對撞機中，幾十公里長的超導加速環和多個幾層樓高的超導探測器都是最關鍵的裝置。

對於這項技術的研發之路，中科院院士趙忠賢表示，目前的目標就是不斷的嘗試，打開科學之門，努力不懈解開科學之謎。

大陸當局目前正積極利用現有的高溫超導材料研製相關設備，並用在民生方面，滿足民生需求。中科院研究員鄭東寧表示，以外國為例，德國利用高溫超導體技術，將鋁材熱加工的電能轉化效率提高30％，日本也計畫在2027年將這項技術運用在時速500公里的磁浮列車。鄭東寧強調，「一旦這項技術被廣泛利用，將為人類社會創造可觀的效益。」

(旺報 )