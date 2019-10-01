根據統計甲狀腺癌已位居十大癌症之一，唯9成的甲狀腺癌手術摘除病灶後，再針對有癌細胞殘餘或轉移的患者，給予碘-131的治療及追蹤，平均5年存活率可達98％，只是目前全國「同位素治療病房」相當少，平均得等待1-2個月以上，中山醫學大學附設醫院於2019年設立同位素治療中心，甚至有病人從南部跨區就醫。

中山附醫內分泌科主任楊宜瑱指出，病患服用高劑量放射碘治療後，身體會產生輻射，為避免影響他人，法令規定接受超過30毫居禮以上的高劑量原子碘治療病患，必須入住「同位素治療病房」，直到身體的輻射量低於輻防委員會所規定的安全劑量才能離院，因此常常要耗時排隊等病房。

輻射隔離病房仍不足，平均得等待1-2個月以上，中山醫學大學附設醫院於2019年設立同位素治療中心，院內新設之輻射隔離病房可隔離治療最高劑量為300mCi（300毫居禮），未來有需要使用同位素治療的患者皆可使用，不用再苦等病房，也接受其他醫院轉診有需要的病人前來治療。

日前就接受一位從南部轉介過來的病患，病患於南部醫院診斷甲狀腺癌接受甲狀腺全切除手術後，須於術後4-6周內給予碘-131的治療，然而因輻射隔離病房仍不足，平均得等待1-2個月以上。藉由內分泌學會平台可以得知全台設有輻射隔離病房之醫院，醫師可依據病患照顧方便及時轉介治適合之醫院接受碘-131的治療。

輻射隔離病房配置有兩間獨立單人病房，於四週及樓板皆有完善輻射屏蔽，可提供需要同位素治療的病人於治療期間入住隔離。

目前需要同位素治療的大宗案例為甲狀腺癌患者接受碘-131治療；依據行政院原子能委員會的安全規定，「碘131治療」劑量大於30毫居禮以上的病患必須入住「輻射治療隔離病房」以達成輻射安全。

(中時 )