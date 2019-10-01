南方澳大橋突斷裂。（蘇澳鎮公所提供）

南方澳大橋今（1）日無預警突斷裂。（讀者提供）

宜蘭縣南方澳跨海大橋今上午倒塌，國家地震工程研究中心橋梁組長、台大土木系教授歐昱辰表示，從現場監控影像看，倒塌瞬間橋梁的垂直鋼索連結拱頂的部位斷裂，這種情況不是鋼索本身，就是連接拱頂的接頭出狀況，這兩部分出問題都是因長期應力累積，導致疲勞破壞，肇因源頭則可能是設計、施工，或是維護不當。

歐昱辰說，目前他手上沒有任何具體的資料，僅能從現場的監控錄影來研判，從影片中可看到一輛油罐車從左端開上南方澳大橋，快開到右端時，橋梁垂直鋼索連結拱頂的部分突然斷裂，這不是鋼索本身有問題，就是連結拱頂的接頭出狀況，而鋼索或接頭破壞，都是受到長期應力累積，包括強風吹襲及重車經過產生的振動，導致疲勞破壞，今天的油罐車只是最後一根稻草。

南方澳大橋坍塌，油罐車遭壓起火冒出黑煙。（照片來源：蘇澳鎮公所臉書）

歐昱辰表示，任何橋梁都會產生應力疲勞，但為何南方澳大橋會倒榻，則要回頭看當初的設計、施工，以及後續維護有無瑕疵。

針對南方澳大橋採全球唯二的雙叉式單拱設計，在結構上是否有先天弱點，歐昱辰說，他對此設計並無研究，但一般來說特殊設計，能夠參考的案例少，不像採取常用結構的橋梁，潛在問題會比較清楚，特殊結構設計則需要靠時間累積才能釐清是否有要改善的地方。

(中時電子報)