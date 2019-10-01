斷橋的菲律賓籍漁工，被送往羅東博愛醫院救治。（羅東博愛醫院提供）

羅東博愛醫院加護病房主任楊智傑講述傷患情形。（張穎齊攝）

宜蘭南方澳大橋1日上午發生斷橋驚魂，造成1名61歲張姓油罐車駕駛命危、3名41歲、37歲、43歲的菲律賓籍漁工輕傷，均送往羅東博愛醫院急救。羅東博愛醫院加護病房主任楊智傑表示，其中張男傷勢最嚴重，已送加護病房治療，而張男的女兒就是在羅東博愛醫院任職的居家護理師，聽到消息後，人雖在外，仍忍痛並盡責地將手邊工作做好，才奔回醫院探父。

楊智傑指出，張男是上午10時37分被送到急診室，有多重外傷，外傷指數很高，脾臟、腎臟破裂，要進一步安排血管栓塞攝影，尚未脫離險境，還在危急中，並持續輸血救治。

楊智傑說，很幸運的是張男未傷及腦部，額頭則有撕裂傷，已請整形外科醫師做縫合；另外胸椎骨折，先行固定，且有中度氣胸，經過胸管置放後已穩定下來，目前在加護病房治療。

「女兒是忍痛做完工作後，奔回醫院！」楊智傑提到，張男的妻子獲報後先行到院，而張男的女兒就是任職在羅東博愛醫院任職的居家護理師，案發時還有任務在外，幫病人進行居家照護服務，得知父親受傷後，仍盡責地先將手邊工作做完，才趕緊叫車奔赴急診室，探望父親。

院方人員私下表示，張男的女兒年僅20多歲，工作態度認真負責，且待人和善，備受同事肯定，平時在外或在安寧病房照顧長輩病患時，都視病患如家人般，所以在得知父親出事時，仍強忍心中悲傷，堅持將病患安置好，才緊急到院探視和媽媽會合，探視爸爸。

另外，輕傷的3名菲律賓籍漁工，是上午11時3分到院，3人受到驚嚇，驚魂未甫，所幸均只有皮肉輕傷，經包紮治療後，已在中午12時45分出院。

(中時 )