南方澳大橋新災情 2海巡搜救漁民受傷 13:162019/10/01 中時 許家寧 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 南方澳大橋進行搜救受困漁船，兩名海巡人員負傷。(許家寧攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 兩名海巡送醫救治，幸無大礙。(許家寧攝) 向救災人員致敬!宜蘭南方澳大橋驚倒塌，目前造成10人送醫，其中博愛醫院3名菲籍漁工輕傷紮後已出院，目前警消與海巡還在港口打撈漁船，尋找有無其他漁工受困， 下午一時許傳出有兩名岸巡人員救災時不慎受傷，現場警消連忙進行包紮，初步了解，一名男隊員左手及右腳受傷，一名女隊員兩腳外傷，幸無生命危險，皆送往蘇澳榮民醫院救治。 (中時 ) #救災 #受傷 #人員 #警消 #隊員 也許您會感興趣 推薦閱讀 法國化學工廠大火 火勢撲滅無人受傷 15:552019/09/27 國際 下營上帝廟捐贈膠筏 助地方救難防災 15:562019/09/28 生活 手機鋰電池未分類 丟垃圾車竟然出事了 16:132019/09/28 社會 北市保警試槍 誤射沙國辦事處玻璃 21:212019/09/28 社會 外國醫師來台救災 可短期執業２年 04:102019/09/29 生活新聞 海軍完成災防整備 預應米塔颱風來襲 11:262019/09/30 軍事 米塔颱風來襲 北市公園處完成防颱整備 12:362019/09/30 生活 中颱米塔來襲 全台4人受傷、停電逾4萬戶 21:362019/09/30 社會 搜救受困8漁工畫面曝光 警消與死神搶時間 11:232019/10/01 社會 南方澳大橋倒塌 3漁船被壓9人送醫 11:362019/10/01 社會 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家曝光》空中直擊南方澳漁港坍塌現場 - 社會 南方澳大橋斷 工程界人士：疑人為疏失致鋼構接頭損壞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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