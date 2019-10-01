兩名海巡送醫救治，幸無大礙。(許家寧攝)

向救災人員致敬!宜蘭南方澳大橋驚倒塌，目前造成10人送醫，其中博愛醫院3名菲籍漁工輕傷紮後已出院，目前警消與海巡還在港口打撈漁船，尋找有無其他漁工受困，

下午一時許傳出有兩名岸巡人員救災時不慎受傷，現場警消連忙進行包紮，初步了解，一名男隊員左手及右腳受傷，一名女隊員兩腳外傷，幸無生命危險，皆送往蘇澳榮民醫院救治。

(中時 )