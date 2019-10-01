位於163縣道「阿嬤ㄟ菱角」，從育苗、栽種再到販賣，一條龍的生產模式由王新發夫婦一手包辦。（張毓翎攝）

位於163縣道「阿嬤ㄟ菱角」，從育苗、栽種再到販賣，一條龍的生產模式由王新發夫婦一手包辦。（張毓翎攝）

鹿草鄉公所祕書黃國鴻表示，每顆菱角都是農民辛苦的結晶，邀請大家把握產季，多多支持在地好農產。（張毓翎攝）

鹿草鄉公所祕書黃國鴻表示，每顆菱角都是農民辛苦的結晶，邀請大家把握產季，多多支持在地好農產。（張毓翎攝）

嘉義縣鹿草鄉的菱角素有「天然紅寶石」美譽，農民引嘉南大圳的溪水當循環水，利用活水種出的菱角，外殼紅潤、口感清脆、肉質香甜，現在正逢秋日時節，鹿草往義竹鄉的嘉163縣道上，可見許多賣菱角的小販，已吸引無數過路客駐足購買。

位於嘉163縣道「阿嬤ㄟ菱角」，從育苗、栽種再到販賣，一條龍的生產模式由王新發夫婦一手包辦。王新發表示，鹿草的「紅寶石」菱角體積雖然較其他地區小，但外皮色澤鮮紅，肉質甜度極高，煮熟後嘗起來清脆，很像是吃梨子的口感，是不能錯過的在地好滋味。

王新發說，往年通常是在8月採收菱角，今年由於7、8月大雨不斷，菱角花況不佳，使得授粉不易、產量略減，農民大多在中秋過後才開始採收，此外，這裡的菱角田多為淺水，流動的水利於提高品質，以往整體營收比稻作好，今年每台斤70元，盛產期從9月至11月。

鹿草鄉公所祕書黃國鴻表示，由於菱角長在浮葉背後，採收時得仰賴人力，農民頂著烈日、穿著「青蛙裝」下水，將一片片的浮葉翻過來檢查，需要重複進行彎腰、站立的動作，每顆菱角都是農民辛苦的結晶，邀請大家把握產季，多多支持在地好農產。

黃國鴻也補充，菱角是秋天的健康美食，浮在水面菱角較幼嫩，可與排骨、雞肉、香菇等一起入鍋熬湯，適合秋後入冬之際，暖胃也暖心；沉入水底的菱角是最成熟的，單獨煮熟、剝開吃，對於身體易燥熱的人，有清熱降火之效，還能排除堆積在肌膚上的毒素，治療皮膚膿瘡。

(中時 )