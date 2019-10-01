以演出《天龍八部》、《仙劍奇俠傳》、《神鵰俠侶》等夯作大開知名度的女星劉亦菲，其充滿古典氣質的美令人難以抗拒，也因而得到「仙女姐姐」封號，她2017年擔任電影《三生三世十里桃花》女主角，人氣、地位因此直竄頂峰，同年被迪士尼影業相中，宣布她成為迪士尼公主真人系列電影的一員，接下眾所矚目的真人版《花木蘭》女主角。

劉亦菲《花木蘭》最新劇照曝光，男扮女裝極度融入，粉絲直呼根本不像女生。(翻攝自《Empire》推特)

劉亦菲成為真人版電影《花木蘭》的女主角，如古典仙女般的她，將如何詮釋「安能變我是雄雌」的女扮男裝特點，一直是外界相當好奇地關注焦點，而繼今年7月《花木蘭》預告短片播出後，最新劇照在英國電影雜誌《Empire》曝光，只見照片場景在軍中，劉亦菲飾演的木蘭換上了鎧甲軍裝，不但頂著大素顏，還弄出灰頭土臉的模樣，讓人直呼完美還原「代父從軍」的概念。

劉亦菲「木蘭」男裝扮相曝光，盡顯英氣陽剛味，讓粉絲看了驚嘆「仙女姐姐不見了」、「完全認不出是女的」，甚至乍看還認不出是她，也證明劉亦菲非常融入角色，讓人更加期待！

(中時電子報)