南方澳大橋突然斷裂事故，總統蔡英文竟稱事故原因是油罐車失火，造成橋面斷裂，以致漁船的損傷？今早不少網友聽到總統上述發言，全都驚呆、質疑小英怎麼了！雖總統府隨後澄清，總統對災情描述係依據第一時間回報，且強調後續相關單位已更新災情說明。但蔡英文第一時間竟有「油罐車失火」導致斷橋事故的說法，已在網路引起熱議。
針對南方澳大橋突然斷裂事故，蔡英文今早接受媒體採訪時說，油罐車失火，造成橋面斷裂，造成漁船的損傷，現在有些在漁船工作的漁民彭有受到影響，現在已動員所有的力量搜救。
大批網友聽完蔡英文的談話，紛紛在批踢踢表示：「不是橋垮了，油罐車掉下去才失火，小菸為什麼可以睜眼說瞎話」、「比扯鈴還扯」、「撞到頭是不是」、「接下來調查報告就會寫成油罐車是主因」，但也有網友表示，「無聊的口誤而已...還真的沒東西打了」！資深媒體人謝寒冰更在臉書表示，「蔡英文失智了吧，到底健檢報告何時出來」！
文章來源：PTT論壇網址
文章來源：謝寒冰臉書
總統府隨後則解釋，蔡總統的描述是依據第一時間回報，但已持續密切掌握災情中，「目前重點是救災，相關單位也已全力搜救中」。
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。