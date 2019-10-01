謝寒冰臉書。（摘自謝寒冰臉書）

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

南方澳大橋突然斷裂事故，總統蔡英文竟稱事故原因是油罐車失火，造成橋面斷裂，以致漁船的損傷？今早不少網友聽到總統上述發言，全都驚呆、質疑小英怎麼了！雖總統府隨後澄清，總統對災情描述係依據第一時間回報，且強調後續相關單位已更新災情說明。但蔡英文第一時間竟有「油罐車失火」導致斷橋事故的說法，已在網路引起熱議。

針對南方澳大橋突然斷裂事故，蔡英文今早接受媒體採訪時說，油罐車失火，造成橋面斷裂，造成漁船的損傷，現在有些在漁船工作的漁民彭有受到影響，現在已動員所有的力量搜救。

大批網友聽完蔡英文的談話，紛紛在批踢踢表示：「不是橋垮了，油罐車掉下去才失火，小菸為什麼可以睜眼說瞎話」、「比扯鈴還扯」、「撞到頭是不是」、「接下來調查報告就會寫成油罐車是主因」，但也有網友表示，「無聊的口誤而已...還真的沒東西打了」！資深媒體人謝寒冰更在臉書表示，「蔡英文失智了吧，到底健檢報告何時出來」！

南方澳大橋坍！蔡英文：動員所有力量搜救

總統府隨後則解釋，蔡總統的描述是依據第一時間回報，但已持續密切掌握災情中，「目前重點是救災，相關單位也已全力搜救中」。

(中時電子報)