桃園市消防局特搜隊整裝待命，有需要時隨時可出發前往。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真）

宜蘭縣發生南方澳大橋1日上午9點半發生坍塌、橋面斷裂意外事件，目前正全力搶救中，為把握黃金救援時間，市府消防局立即動員特捜隊成員，由特搜大隊副大隊長曾長全率特搜隊成員，共10名，並整備救援船艇、潛水裝備、水下通訊設備、各式破壞器材及繩索等救援裝備器材，均已完成相關救援整備工作，有需要時隨時可出發前往。

消防局長謝呂泉表示，搶救人命無縣市之分，如果接獲指示前往救援，將盡最大努力支援搶救災害。

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