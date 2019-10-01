南方澳大橋崩塌 桃市特搜隊待命支援 14:002019/10/01 中時 甘嘉雯 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 桃園市消防局特搜隊整裝待命，有需要時隨時可出發前往。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市消防局特搜隊整裝待命，有需要時隨時可出發前往。（桃園市消防局提供／甘嘉雯桃園傳真） 宜蘭縣發生南方澳大橋1日上午9點半發生坍塌、橋面斷裂意外事件，目前正全力搶救中，為把握黃金救援時間，市府消防局立即動員特捜隊成員，由特搜大隊副大隊長曾長全率特搜隊成員，共10名，並整備救援船艇、潛水裝備、水下通訊設備、各式破壞器材及繩索等救援裝備器材，均已完成相關救援整備工作，有需要時隨時可出發前往。 消防局長謝呂泉表示，搶救人命無縣市之分，如果接獲指示前往救援，將盡最大努力支援搶救災害。 (中時 ) #救援 #器材 #動員 #特搜隊 #支援 也許您會感興趣 推薦閱讀 海巡水域聯合搜救演練 4假想狀況出動陸海空 14:502019/09/27 生活 「檢警早期介入」機制 加速虐兒救援黃金時間 18:312019/09/27 生活 幽靈船擱淺於大溪漁港外海域 拖船緊急救援 19:432019/09/28 社會 示威旺季 港動員3000警力 04:102019/09/29 兩岸要聞 雲南昭通一中學生被困40米洞穴 消防7小時成功救援 20:022019/09/29 兩岸 全台首創 苗栗警局利用常訓前進健身房 18:282019/09/30 生活 南方澳斷橋 國軍水下作業隊搜救 11:012019/10/01 社會 南方澳橋塌 北榮災難醫學動員支援 11:142019/10/01 生活 凌華低功耗COM Express模組 強打AI市場 12:072019/10/01 財經 搶救牛隻大作戰 千名網友關注 13:592019/10/01 社會 社會熱門新聞 南方澳跨海大橋倒塌 壓垮3漁船8外籍工受困 - 社會 南方澳大橋扯林姿妙 網怒轟：游錫堃發包！ - 社會 悚！手機突爆炸 少女睡夢中慘死 - 社會 獨家曝光》空中直擊南方澳漁港坍塌現場 - 社會 南方澳大橋斷 工程界人士：疑人為疏失致鋼構接頭損壞 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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