台南購物節邁入第9年，今年從10月26日起跑，為期至12月31日止，市府打造全新台南購物節，集最親民、最好玩、最有故事、最智慧便利、最好客5大特色盛大登場，台南市長黃偉哲期望市府團隊在交通疏導，環境整潔及景觀維護做好準備，吸引市民及其他各地外來的遊客參加，期許今年台南購物節再創佳績。

經發局局長郭阿梅指出，今年台南購物節活動期間憑台南市店家開立發票，消費滿100元即可上官網或下載APP登錄發票抽汽車、週週再抽機票等多項大獎，總獎項金額超過250萬。

購物節不只是來採買，更希望外地遊客來體驗台南人的人情味，今年購物節期間串連大台南8個商圈活動，包括成大商圈萬聖節、孔廟商圈萬聖節、鹽水商圈意麵節、佳里商圈購物節、玉井商圈聖誕點燈、大新營嘉年華購物節、海安商圈聖誕節、站前商圈聖誕節。只要在商圈節慶活動現場上臉書打卡前50名民眾即可獲得台南購物節限量特色商品。

針對外來遊客，市府也提供接駁服務，市府與車隊合作，利用鮮豔繽紛的彩繪汽車接送遊客，車隊本身具有雙語的接待能力，今年將結合台南購物節指定飯店，於入住時提供50元乘車券，讓旅客享受最便利的接駁服務，展現專屬台南好客、熱情的人情味。

(中時 )